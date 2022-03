Warzone : un bug révèle la killcam en préparation

Call of Duty Warzone connait actuellement un bug qui révèle en réalité une nouvelle fonctionnalité en préparation sur le titre.

Ce n'est pas un secret : Warzone continue de cartonner et Activision compte bel et bien continuer de faire évoluer son Battle Royale pour accueillir toujours plus de joueurs.

Activision s'est également annoncé comme plus ouvert aux attentes des joueurs et à l'écoute de leurs besoins et idées. Il se pourrait ainsi qu'une fonctionnalité soit déjà implantée partiellement dans Warzone, sans être véritablement activée. Il s'agit d'une fonction largement demandée par les joueurs : la Killcam.

C'est un utilisateur de Reddit qui a repéré la fonctionnalité, ou plutôt un bug permettant d'activer la fonctionnalité lors de l'élimination du dernier concurrent. Malheureusement, la fonction pourrait être réservée à Warzone 2 dont la sortie est prévue cette année, mais sans plus de précisions.