Warzone décale la sortie de sa nouvelle carte

Activision a finalement annoncé le report de la sortie de la nouvelle carte dédiée à Call of Duty Warzone.

Il faudra finalement patienter une petite semaine supplémentaire pour découvrir Caldera, la nouvelle carte de Call of Duty Warzone.

Activision a annoncé devoir repousser la sortie de la nouvelle carte, qui sera donc déployée au lendemand de la mise à jour de la saison 1 de Vanguard et Warzone Pacific le 8 décembre prochain.

Les joueurs qui disposent de Vanguard auront la primeur sur la carte puisqu'ils pourront y accéder 24h avant les autres joueurs. Pour tous les autres, il faudra donc patienter jusqu'au 9 décembre pour se lancer dans le nouvel environnement.

Activision n'a pas expliqué les raisons de ce rapport, mais la firme est actuellement au coeur d'une tempête interne sur fond de dénonciation de cas de harcèlement couverts par Bobby Kotick, le PDG de la société.

La division Xbox et notamment Phil Spencer s'étaient récemment dit "dérangé et profondément troublé par les événements et actes horribles rapportés au sein d'Activision par la presse, " ajoutant que "ce type de comportement n'a définitivement pas sa place dans l'industrie du jeu vidéo", ni même ailleurs.

Hasard ou non, la nouvelle carte de Warzone sortira le même jour que la campagne de Halo Infinite.