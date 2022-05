Watch D / Band 7 / Watch Fit 2 et Health + : Huawei s'ancre un peu plus dans la santé connectée

Huawei a une fois de plus confirmé sa stratégie de diversification des activités et notamment ses investissements dans la santé et les dispositifs connectés.

La conférence de Huawei ce mercredi était riche en produits connectés et orientés vers le suivi santé.

Il faut dire que la marque reste encore en situaion délicate du côté du smartphone : si elle a pu renouer contact avec certains fabricants de puces pour animer ses appareils, l'absence de 5G et des services mobiles de Google pèsent sur le succès du groupe en dehors de la Chine.

De fait, il n'est pas étonnant de voir Huawei s'investir plus largement dans d'autres secteurs, notamment les PC portables, écrans, mais également les objets connectés, la santé et les services.

C'est ainsi que la marque a présenté ses Watch Fit 2, Watch D, Band 7 et son nouveau service Health +.

Watch Fit 2 : un nouvel écran et plus de bracelets

La Watch Fit 2 reprend le concept lancé avec le premier modèle il y a de cela un peu plus d'un an. La nouvelle version propose un nouvel écran avec bordures réduites pour un affichage FullView de 1,74". Elle conserve son identité propre avec un affichage rectangulaire qui propose suffisamment d'espace pour la navigation.

Toujours orientée vers le fitness, elle propose un ensemble de suivi santé complet et un système de coach avec 97 activités et le suivi d'activités physiques. On retrouve également les systèmes de navigation traditionnels, suivi du sommeil, du rythme cardiaque, SpO2, gestion du stress...

Elle est déclinée en trois versions avec de nouveaux bracelets plus faciles à échanger. Elle propose toujours une autonomie assez confortable de 10 jours. Elle est proposée à partir de 149€ avec bracelet silicone ou 199,99€ avec bracelet cuir.

Huawei Band 7 : toujours plus fin

Huawei a rapidement présenté le Band 7, son nouveau bracelet connecté qui offre des fonctionnalités de suivi fitness plus limités que ses montres, mais à un prix réduit.

Il opte pour un écran AMOLED de 1,47 pouce pour seulement 16 grammes bracelet compris. Le Band 7 mesure désormais seulement 9,9 mm d'épaisseur pour se montrer toujours plus discret et il se décline en 4 couleurs : noir, rouge, rose et vert.

De nouveaux cadrans ont été ajoutés à HarmonyOS avec la possibilité d'en télécharger de nouveaux pour le personnaliser.

On retrouve la gestion de 96 sports pour les entrainements physiques et un suivi de la fréquence cardiaque, SpO2, sommeil et stress. L'autonomie est annoncée à 14 jours en usage normal, le prix pour sa part s'affiche à 59€ pour une disponibilité dans les jours à venir.

Huawei Watch D :

Des trois produits présentés succinctement par Huawei, c'est sans doute le modèle le plus étonnant qu'il nous ait été donné de voir : la Watch D se démarque de la concurrence par un design plus robuste, mais surtout par ses fonctionnalités.

Le boitier assez épais camoufle en réalité un système de pompe capable de faire gonfler une chambre installée tout le long du bracelet. L'objectif est ainsi de proposer un dispositif de mesure de la pression artérielle. L'utilisateur doit alors placer la main porteuse du bracelet sur son épaule et se détendre : le bracelet se gonfle et la prise de mesure commence.

Une fonction Électrocardiogramme est également prévue... Pour le reste, la montre se veut assez classique dans ses fonctionnalités.

Petite précision : Huawei ne s'avance pas vraiment sur une sortie en France immédiate pour son produit en évoquant la nécessité de récolter davantage de mesures pour adapter son produit et le logiciel aux utilisateurs européens.

La Watch D est annoncée au tarif de 449€.

S-Tags : les capteurs nomades

Huawei a rapidement évoqué la sortie de nouveaux capteurs capables de s'associer à son environnement Health. Il s'agit de capteurs sans fil à installer sur ses vêtements, son corps ou à conserver dans la poche pour récolter des données diverses de vitesse, accélération, orientation.

Ils ne pèsent que 13 grammes et sont résistants à l'eau et l'humidité, peuvent être utilisés pour la course, la natation , le cyclisme et toute activité physique.

Health + : le service premium

Huawei a également évoqué le lancement de sa nouvelle plateforme Health + : un abonnement premium et donc payant qui va au-delà de la simple appli santé déjà proposée par la marque.

Avec health plus, Huawei devrait proposer des entrainements personnalisés associés à un suivi plus strict des utilisateurs, notamment en combinant les conseils au niveau physique avec le nutritionnel. Il sera ainsi possible de consulter des recettes de cuisine, ou de faire correspondre des objectifs de performances ou de poids avec des conseils nutritionnels.

Le service sera proposé uniquement en Allemagne et en Italie dans un premier temps au prix de 7,99€ par mois ou 59,99€ par an avec un mois d'essai gratuit.