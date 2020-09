Watch Dogs Legion : quelle configuration pour y jouer ?

Ubisoft communique autour de Watch Dogs Legion et dévoile les configurations requises pour profiter du titre, qui s'annonce comme bien plus abouti que les deux précédents volets.

Ubisoft mise beaucoup sur Watch Dogs Legion pour renouer avec le public : les deux premiers volets ont été critiqués pour leurs lourdeurs et les promesses non tenues, qu'à cela ne tienne, l'éditeur se veut encore plus ambitieux avec ce nouveau volet.

Le concept en lui-même est assez dingue : le joueur pourra incarner n'importe quel pnj (ou presque) de la carte, qui disposera de sa propre histoire, son propre job, compétences... Chaque mort sera définitive, ainsi le personnage joué disparaitra définitivement de la carte, ce qui pourrait compliquer les choses aux joueurs dans le cadre de missions ultras spécialisées.

Le titre misera sur les dernières technologies graphiques comme le Ray Tracing, le DLSS 2.0, le multi-écran avancé... L'aspect graphique s'annonce sublime, mais il faudra disposer d'une configuration assez musclée pour en profiter pleinement.

Voici donc les configurations dévoilées pour jouer en 1080P :

Configuration minimale

Système d'exploitation: Windows 7 64-Bit

Processeur: Intel Core i3-560 @ 3.33GHz / AMD Phenom II X4 805

Carte graphique: GeForce GTX 750 Ti / Radeon R7 360

Mémoire vive: 4 GB RAM

Espace disque: 40 GB

Directx Version: Directx 11

Configuration recommandée

Système d'exploitation: Windows 7 64-Bit

Processeur: Intel Core i5-4670K 3.4GHz / AMD FX-8370

Carte graphique: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 8GB

Mémoire vive: 8 GB RAM

Espace disque: 40 GB

Directx Version: Directx 11



Pour jouer en 4K, il faudra au minimum :

Système d'exploitation: Windows 7 64-Bit

Processeur: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique: GeForce RTX 2070

Mémoire vive: 11GB RAM

Espace disque: 45 GB

Directx Version: Directx 11

Et pour la 4K en Ultra avec Ray Tracing :