Watch GT3 Pro Ceramic / Titane : Huawei présente deux nouvelles montres ultra séduisantes

Huawei n'a pas choisi Milan pour rien : la marque avait véritablement envie de nous étonner avec son nouveau catalogue de wearables, et la Watch GT 3 Pro, ou plutôt "les" Watch GT 3 Pro ont fait mouche.

La marque avait déjà connu un certain succès avec les précédents modèles, mais va encore plus loin en se rapprochant toujours plus des codes de l'horlogerie de luxe avec ses montres.

Et finalement, c'est sans doute cette nouvelle génération de montres qui aura été le clou de la présentation de Huawei ce mercredi, notamment par sa nouvelle orientation.

Plutot que de différencier uniquement sa montre par deux tailles de cadran différentes comme on peut le voir chez la concurrence, afin notamment de s'adresser aux femmes avec des montres plus compactes, Huawei est allé bien plus loin.

La Watch GT 3 Pro se décline ainsi dans un modèle "traditionnel" très largement inspiré des précédents modèles, mais uniquement en acier et titane, et une version plus orientée vers le luxe et les femmes qui opte pour la céramique blanche rehaussée d'argent ou d'or.

La version titane, qui s'adresse à un public plus masculin propose un boitier de 46,6 mm tandis que la version céramique revendique un boitier de 42,9 mm. Les deux design sont complètement différents et il faut avouer que le modèle féminin est particulièrement réussi et véritablement proche des modèles d'horlogerie fine.

Qu'importe le modèle, les montres sont équipées d'un verre en cristal de saphir. La version céramique

La version titane propose un écran AMOLED de 1,43 pouce en 466x466 pixels, la version 42,9 pouces opte pour un écran de 1,32 pouce. L'intégration de l'écran est toujours très soignée et la qualité des dales peut facilement rendre un effet de profondeur imitant à la perfection l'impression d'un cadran traditionnel. D'ailleurs, Huawei a particulièrement soigné ses fonds d'écrans en s'inspirant toujours plus des codes de l'horlogerie de luxe.

Cela se retrouve également au niveau des bracelets qui se déclinent en titane, cuir ou caoutchouc fluoré pour le grand modèle et céramique ou cuir pour le petit modèle, mais toujours avec une boucle extensible.

Montre connectée oblige, la Watch GT3 Pro, peu importe le modèle, propose un ensemble de coaching santé, d'exercices physiques et de suivi de l'état du porteur grâce à de nouveaux capteurs. L'ensemble baptisé TruSeen 5.0+ permet ainsi de surveiller le taux d'oxygénation du sang, la rigidité artérielle, les battements du coeur, de proposer un suivi du sommeil... D'autres capteurs comme des accéléromètres, gyroscopes, baromètres, GPS, ou boussole en font un véritable partenaire des activités sportives.

Mais Huawei va encore plus loin et s'adresse désormais aux plongeurs. Outre les 100 modes de sport proposés, la Watch GT 3 Pro propose également un mode spécifique à la plongée, le tout associé à une nouvelle certification qui garantit l'étanchéité de la montre jusqu'à 30 mètres de profondeur (IP68 / 5 ATM / EN13319). Un mode spécial à la plongée est proposé afin de proposer des données sur la profondeur, l'ascension, la vitesse de descente ou même la durée de la plongée avec un affichage qui s'adapte pour maximiser la visibilité sous l'eau.

Malheureusement, Huawei ne s'étend pas énormément sur les puces qui animent sa Watch GT 3 Pro, mais évoque l'intégration d'Harmony OS2 ainsi qu'une autonomie revendiquée à 14 jours pour la version 46,6 mm et 7 jours pour la 42,9mm.

La Huawei Watch GT 3 Pro est actuellement proposée en précommande sur le site de Huawei. Le prix de départ est de 369€ pour la version bracelet cuir ou caoutchouc fluoré, et 499€ pour la version dotée d'un bracelet titane.

La version céramique est proposée à partir de 499€ avec un bracelet cuir ou 599€ avec un bracelet céramique.

Les montres sont déjà disponibles sur le site de Huawei France, des réductions et cadeaux sont proposés pendant une période limitée ( -30€ et Freebuds Pro offerts)