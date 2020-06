WWDC 2020 : watchOS 7 avec plus de fitness, suivi du sommeil et… lavage des mains

Pour sa conférence WWDC 2020, Apple a dévoilé la nouvelle version du système d'exploitation qui équipe l'Apple Watch. watchOS 7 sera disponible l'automne prochain. Avant cela et pour la première fois, une version bêta publique sera proposée pour les utilisateurs dès le mois prochain.

Avec watchOS 7, Apple annonce une plus grande personnalisation pour les cadrans et l'affichage de plusieurs complications sur un unique cadran. Des cadrans personnalisables et leurs complications qui pourront être partagés avec les applications Messages ou Mail, et mis à disposition sur l'App Store.



Pour l'application Plans, il sera possible de prendre en charge les itinéraires cyclistes avec une lisibilité directe sur l'Apple Watch, tandis qu'une activité comme la danse signe son arrivée avec la mise à contribution idoine des capteurs, notamment pour le calcul des calories. L'application Activité de l'iPhone a du reste été repensée et s'appelle désormais Fitness.

Comme pressenti, l'Apple Watch va pouvoir proposer avec watchOS 7 une nouvelle approche du suivi du sommeil. Un mode Wind Down associé à l'iPhone va permettre de minimiser des distractions et créer des routines afin de favoriser l'endormissement, y compris en tirant parti de l'application Maison.



En fonction des habitudes de charge, l'Apple Watch pourra envoyer un rappel dans l'heure d'avant le coucher pour éviter une mauvaise surprise au réveil. Plus étonnant, mais à remettre dans le contexte actuel avec la pandémie de coronavirus, Apple a pensé à un système automatique de détection du lavage des mains.

Pour cela, les capteurs de mouvement, le micro pour les sons spécifiques au lavage des mains et le machine learning sur l'appareil seront exploités. Un minuteur de 20 secondes est déclenché et l'utilisateur est invité à poursuivre son lavage si besoin.