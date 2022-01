Waymo imagine sa future flotte de robotaxis avec Geely

Division de conduite autonome d'Alphabet, Waymo a annoncé cette semaine un partenariat avec le groupe automobile chinois Geely. Waymo intégrera sa technologie Waymo Driver dans une version spéciale du véhicule électrique Zeekr.

Les véhicules seront conçus en Suède (la marque automobile suédoise Volvo est dans le giron de Geely) et adaptés au transport autonome de personnes.

" Nous nous engageons à élargir l'accès aux transports durables, et le déploiement de ces véhicules entièrement autonomes et électriques aux États-Unis est une étape importe dans l'électrification de notre flotte Waymo One ", déclare Waymo.

Waymo One est le service de covoiturage et de robotaxis de Waymo qui propose actuellement des trajets entièrement autonomes dans la banlieue de Phoenix en Arizona. " Dans les années à venir, nous intégrerons notre solution Waymo Driver dans le véhicule Zeekr optimisé pour le transport en tant que service. "

Waymo souligne un objectif de confort et a publié quelques images… pour ce qui reste un concept pour le moment. À l'intérieur, pas de pédales ni de volant mais un écran.