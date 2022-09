Waze a été créée en 2006 et portait alors le nom de FreeMap Israel. En 2010, elle prend son nom définitif Waze pour être rachetée en 2013 par Google. Le principe de l'application, outre vous guider dans vos trajets, est de permettre aux utilisateurs de signaler un accident, des travaux, un danger, un embouteillage, un radar ou le prix du carburant de chaque station-service,

Ces notifications sont visibles par les conducteurs qui prennent les mêmes trajets, ces derniers peuvent alors bénéficier d'un changement de route si, sur le trajet, il y a trop d'embouteillage ou tout simplement que la route est bloquée. Aujourd'hui, l'application compte plus de 140 millions d'utilisateurs.

Waze permet également de partager son trajet avec ses proches et depuis peu, indique également les passages à niveau pour prévenir d'éventuels risques d'accident.

L'application est simple d'utilisation, il suffit d'indiquer sa destination, si l'on souhaite prendre des autoroutes ou des voies rapides et plusieurs trajets vous sont proposés. Il est aussi possible de préparer son trajet depuis un navigateur web sur son PC et l'envoyer ensuite sur son smartphone !