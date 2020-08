Waze avertit pour des passages à niveau avec la contribution de la SNCF

Sur Android et iOS, l'application de GPS communautaire Waze a officialisé pour la France - où il existe près de 14 millions d'utilisateurs - une nouvelle fonctionnalité ferroviaire. À l'approche d'un passage à niveau, les utilisateurs seront alertés.

Une même fonctionnalité est disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique, ainsi qu'en Belgique et dans d'autres pays. Il y a la contribution communautaire qui fait la force de Waze, mais également des partenariats avec des opérateurs ferroviaires.

Pour la France, Waze parle d'un " partenariat en cocréation avec le groupe SNCF. " Le projet a été mené avec des données en open data fournies par SNCF Réseau. De quoi intégrer dans l'application de l'ordre de 15 000 passages à niveau du réseau ferré national.

Une bannière sur l'application met en évidence une zone de danger à l'approche d'un passage à niveau. Un moyen d'inciter à la prudence.

Selon les chiffres de la sécurité routière en France, ces points de croisement entre la route et la voie ferrée sont à l'origine en moyenne par an de 115 collisions entraînant 14 blessés graves et 30 décès.

" Ces accidents sont en grande majorité la conséquence d'infractions au Code de la route ", souligne le gouvernement.