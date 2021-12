Waze se met aux stations de recharge pour les véhicules électriques

Ce sont des débuts timides. Dans le cadre d'un partenariat avec Volkswagen, l'application de GPS communautaire Waze aide les utilisateurs de véhicules électriques à localiser des stations de recharge à proximité.

Une telle localisation concerne seulement les États-Unis pour le moment, et Waze ne précise pas s'il y aura un plus ample déploiement à l'échelle mondiale de la nouvelle fonctionnalité. Elle est en lien avec les bornes de recharge Electrify America qui est dans le giron de Volkswagen Group of America.

" Volkswagen ajoute pour la première fois des stations de recharge pour les véhicules électriques sur notre carte. […] Nous sommes impatients de mettre en évidence l'étendue des stations de recharge de véhicules électriques aux États-Unis, d'autant plus que de plus en plus de marques automobiles s'orientent vers un avenir électrique ", déclare Jeffrey Kohl, responsable de l'industrie chez Waze (9to5Google).

Si c'est une première pour Waze, Google Maps permet déjà depuis un bon moment de rechercher des stations de recharge avec des possibilités de tri des résultats selon les types de bornes, les réseaux de paiement, les vitesses de recharge.

En rappelant que Waze appartient au groupe Google, le retard à ce niveau pris par Waze peut paraître étonnant.