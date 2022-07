Tour de France : Waze vous aide pour le trafic

Avec ses informations en temps réel, l'application de navigation Waze est partenaire d'Amaury Sport Organisation pour le Tour de France. Pour aider, les spectateurs et les autres.

L'application de GPS communautaire Waze compte désormais les compétitions cyclistes du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift dans son programme Waze Global Event Partner, et ce pour les trois prochaines années.

Ce programme repose sur un partenariat d'échange de données afin de réduire les embouteillages et améliorer les conditions de circulation lors d'un événement. Avec un rendez-vous comme le Tour de France qui vient de débuter… c'est peu dire qu'il y a du travail en la matière.

Waze vient autant à l'aide des spectateurs de l'épreuve sportive que du commun des automobilistes susceptibles de se retrouver englués dans le trafic généré.

Une information en temps réel avec Waze

" La cartographie de Waze indiquera les 4 000 km de routes fermées, les lignes de départ et d'arrivée, les parkings temporaires et les vitesses de circulation en direct, afin que les conducteurs puissent s'orienter et être mieux renseignés sur le trafic de l'évènement. "

Le Tour de France bénéficie de son côté des outils et technologies de Waze qui devient également sponsor officiel de l'événement (Tour de France et Tour de France Femmes avec Zwift qui se déroulera après sur une semaine). Il y aura aussi un véhicule Waze dans la fameuse caravane du Tour…