Wearables : Apple domine le marché en Europe

Entre janvier et mars, 22 millions de wearables ont été vendus en Europe. Une croissance de 33 % sur un an selon IDC. La part de marché d'Apple approche 36 %.

D'après les chiffres publiés par le cabinet IDC, le marché des wearables en Europe a connu au premier trimestre 2021 une croissance de 33 % sur un an. Entre janvier et mars, 22 millions d'unités ont été écoulées.

Dans l'analyse d'IDC et pour plus d'une trentaine de vendeurs, cette notion de wearables recouvre des objets personnels connectés qu'un utilisateur porte sur lui avec les montres, bracelets mais également les écouteurs, lunettes et autres.

" Un an après les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la confiance des consommateurs, le marché des wearables a montré des signes de reprise ", écrit IDC qui souligne un intérêt accru des consommateurs pour le suivi de la forme physique et du bien-être.

Avec 6,9 millions d'unités vendues, les montres connectées représentent 31,2 % du marché, pour une croissance de 51,2 % sur un an. Toutefois, les écouteurs sont les wearables qui se taillent la part du lion avec 11,7 millions d'unités et ils représentent 53,2 % du marché des wearables en Europe au premier trimestre.

Du côté des fabricants, Apple est en tête avec 7,8 millions d'unités écoulées et une part de marché de 35,6 %. Le podium est complété par Samsung (3,5 millions d'unités ; 16,1 % de part de marché) et Xiaomi (2,5 millions ; 11,5 %) dont la croissance est en baisse sur un an.

IDC estime qu'en 2025, le marché des wearables devrait atteindre 168,4 millions d'unités en Europe.