macOS Ventura :transformer son iPhone en webcam va devenir possible, mais pas que

Avec le nouveau système d'exploitation macOS Ventura il sera possible, entre autres, d'utiliser la caméra de votre iPhone comme une webcam sans fil.

Pendant la WWDC 2022 d'Apple, beaucoup d'annonces ont fait plaisir aux fans de la marque à la pomme avec notamment la présentation du prochain système d'exploitation d'Apple macOS Ventura.

Ce dernier va apporter pas mal de nouveautés comme la possibilité de lier votre Mac à votre montre, iPad ou iPhone. Cela permettra de passer d'un périphérique à un autre sans perdre votre travail ou de récupérer l'onglet Safari ouvert. La fonction Continuité permettra de verrouiller à distance votre Mac en passant par votre Apple Watch.

Mais vous aurez aussi la possibilité d'utiliser la caméra principale de votre iPhone comme une webcam sans fil. Lors du démarrage de FaceTime, l'iPhone sera reconnu automatiquement et vous pourrez le connecter à votre Mac. Il sera donc possible de profiter du processeur de l'iPhone pour une meilleure analyse d'image et d'un ajustement de la luminosité.

Notons qu'Apple pense développer le mode Desk View en passant par le capteur ultra grand-angle afin de pouvoir capter ce qu'il se passe aussi sur votre bureau afin de partager des documents.