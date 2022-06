Welock : deux serrures intelligentes et connectées pour plus de confort

Welock s'est spécialisée depuis quelques années dans la conception et la fabrication de serrures dites intelligentes. À ce titre, la marque multiplie les références avec plusieurs concepts à la clé, mais un facteur commun : des barillets qu'il est possible de piloter à distance depuis une application mobile et son smartphone.

Le concept n'est pas nouveau, mais il gagne en puissance en France. Abordé en premier lieu par les grands noms du secteur avec des prix assez élevés, le marché de la serrure intelligente connectée s'oriente désormais vers le grand public, grâce à la multiplication des acteurs et des références, mais aussi par la baisse de prix générale de l'électronique embarquée.

Welock propose deux modèles particulièrement intéressants puisque ne disposant pas d'ouverture pour une clé physique, impossible à crocheter donc puisque le système se présente surtout comme une poignée associée directement au barillet.

Le premier modèle adopte le clavier digital associé à un écran pour sécuriser sa porte via un code à 6 chiffres. Il est possible de personnaliser jusqu'à 10 codes différents, le tout est alimenté par un jeu de 3 piles AAA et permet jusqu'à 10 ouvertures par jour pendant 1 an.

La poignée est protégée contre les décharges électrostatiques jusqu'à 30 000 volts, est certifiée IP65 contre l'humidité et fonctionne à des températures allant de -30 à 60 °C.

L'installation se fait au niveau d'une serrure traditionnelle sur les portes disposant d'une épaisseur de 70 à 110mm. En cas de nécessité, le module peut également être déverrouillé via l'une des cartes RFID fournies avec le kit, ou depuis l'application mobile Welock App. L'application permet d'ailleurs de créer des codes à distance pour permettre, par exemple, à un ami de passer pendant une absence. Il est également possible de créer des accès temporaires sur une plage horaire définie, pour un livreur par exemple.

L'application recense également les codes entrés, il est donc possible de récupérer un historique des ouvertures et de savoir qui est entré et quand.



Ce modèle est disponible sur le site de Welock au prix réduit de 116 € en utilisant le code CNHD30 qui apporte 30% de réduction.

La seconde version troque le clavier numérique pour un lecteur d'empreintes digitales qui offre une lecture en 0.5 seconde et peut prendre en charge jusqu'à 100 empreintes en simultanée. Jusqu'à 20 cartes RFID peuvent également être associées avec le module, qui reste également pilotable via l'application mobile WeLock.

Ce modèle est disponible sur le site de Welock au prix de 129 € avec le code SECBR30 qui apporte 30% de réduction.

Signalons que dans les deux cas, l'installation de ces serrures connectées est très simple et s'effectue en quelques minutes seulement comme détaillé ci-dessous.

A vous de jouer maintenant !