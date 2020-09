Western Digital :les HDD 5400 tours/min sont en réalité à 7200 tours/min

Lorsque l'on choisit son disque dur, cela se fait en fonction des usages : de la capacité au cache intégré, la technologie déployée, et enfin la vitesse de rotation des disques.

C'est justement ce qui pose actuellement problème : Western Digital vient d'être épinglé pour vendre dans sa gamme RED des disques durs qui tournent à 7200 tours par minute, alors qu'ils sont estampillés 5400 tours. Mais pourquoi s'en plaindre si les disques plus rapides sont globalement plus chers ? Et bien parce que cela occasionne également quelques problématiques.

Ainsi, on peut choisir un disque à 5400 tours par minute pour le silence qu'il procure en fonctionnement, ou encore la consommation électrique réduite, le dégagement de chaleur moins important... Autant de facteurs qui se montrent déterminants dans un NAS qui sert de centre multimédia dans un salon par exemple.

Western Digital a admis vendre des disques de 5400 tours/min qui tournent bien plus vite dans les faits. Un choix qui répond aux économies d'échelles réalisées sur la production massive des versions plus performantes.