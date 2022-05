Whatsapp abandonne certains iPhone en fin d'année

À compter du 24 octobre prochain, Whatsapp ne sera plus compatible avec une nouvelle liste d'appareils, notamment certains iPhone d'Apple. Il faudra donc penser à mettre à jour iOS si possible, ou à changer de terminal pour continuer à utiliser le service de messagerie.

Whatsapp ne sera ainsi plus compatible avec iOS 10 et iOS 11 à compter du 24 octobre prochain, ce qui laissera sur la touche l'iPhone 5 et iPhone 5C et modèles antérieurs.

Pour continuer à profiter de l'application mobile, il faudra disposer d'iOS 12 ou d'une version plus récente de l'OS d'Apple.

L'application cesse régulièrement de supporter les anciennes versions d'OS sans véritablement s'expliquer sur les raisons qui poussent le service à abandonner des milliers de smartphones. Sans grosse surprise, ce pourrait être lié à des questions de sécurité et de compatibilité, or des services concurrents continuent d'assurer un fonctionnement sans faille sur d'anciennes versions de systèmes mobiles.

Il semblerait donc que Whatsapp ne souhaite pas s'encombrer du support d'un trop grand nombre de versions, quitte à pousser les utilisateurs vers la sortie.