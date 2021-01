Whatsapp : le spectre d'une amende de 50 millions d'euros pour violation du RGPD

Whatsapp et Facebook n'ont pas fini de faire l'actualité : depuis deux semaines et l'annonce du changement des CGU de la messagerie en ligne, les revers s'enchainent pour le service et sa maison mère.

Il apparait ainsi qu'une procédure à l'encontre de Whatsapp est ouverte auprès de la Commission européenne qui pourrait aboutir à des sanctions et une amende de 50 millions d'euros pour violation du RGPD.

Les CNIL européennes étudient ainsi le cas Whatsapp depuis la fin d'année dernière. Il est notamment question de la transparence offerte aux utilisateurs concernant le volume de données personnelles collectées et leur usage.

Les récents changements de CGU de Whatsapp qui impose désormais aux utilisateurs d'accepter de partager certaines informations personnelles avec Facebook sont également dans le collimateur de la Commission. Tout l'enjeu est de savoir si Whatsapp a bien informé les utilisateurs sur ce qu'impliquait réellement ce changement et ce partage de données avec sa maison mère.

Le verdict de la Commission européenne pourrait nécessiter plusieurs mois, et il attendra vraisemblablement la mise en application des nouvelles CGU de Whatsapp reportée à mai prochain.