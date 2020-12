WhatsApp prépare les appels sur l'ordinateur

Les appels audio et vidéo font l'objet d'une bêta avec les applications WhatsApp Web et Desktop.

Avec son application web pour le navigateur et l'application à télécharger sur ordinateur, WhatsApp commence à tester en bêta les appels audio et vidéo. Ils pourront donc bientôt se faire depuis l'ordinateur.

Ce test a été repéré par WABetaInfo qui évoque un lent déploiement et une disponibilité plus globale qui pourrait se faire au cours des prochaines semaines. Pour le moment, cela semble plutôt aléatoire. Qui plus est, l'étiquetage en bêta impose une certaine patience et prudence.



Cela fait déjà un petit moment que l'on prête à WhatsApp l'intention de permettre les appels audio et vidéo via les applications web et desktop, mais rien ne s'est vraiment concrétisé. La donne a peut-être changé.

Actuellement, WhatsApp Web et Desktop sont essentiellement des extensions sur l'ordinateur du compte WhatsApp sur smartphone. Les messages envoyés et reçus sont synchronisés entre le smartphone et l'ordinateur.

WhatsApp a récemment indiqué que le service ne fonctionnera prochainement plus sur certains anciens smartphones.