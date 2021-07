WhatsApp permet de rejoindre un appel de groupe déjà commencé

L'application de messagerie WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité pour les appels de groupe. Elle va permettre de rejoindre un appel de groupe même si celui-ci a déjà commencé, et sans donc une participation et présence dès le début.

Pour WhatsApp et les appels de groupe, cela comble une lacune par rapport à Messenger qui est également dans le giron de Facebook.

" Plus besoin de répondre au bon moment pour participer. Les appels de groupe sur WhatsApp deviennent aussi simples et spontanés qu'une conversation en personne ", écrit WhatsApp en précisant qu'il est possible de quitter et rejoindre l'appel pendant toute sa durée.

Rappelons qu'un appel de groupe avec WhatsApp permet de réunir jusqu'à huit personnes. Un nouvel écran regroupe les informations de l'appel afin de voir qui y participe déjà et a été invité mais ne l'a pas encore rejoint.