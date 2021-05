Whatsapp : aucune suppression de compte prévue après le 15 mai

C'est une annonce qui avait fait grand débat il y a quelques mois : Whatsapp va imposer de nouvelles conditions générales d'utilisation, en contraignant notamment les utilisateurs a accepter le partage de certaines données personnelles avec sa maison mère Facebook.

L'annonce avait fait scandale, d'autant que Whatsapp indiquait dans la foulée que les utilisateurs qui ne valideraient pas les CGU verraient alors leur compte supprimé.

La mise en application des nouvelles CGU avait été repoussée au 15 mai prochain, tout comme la menace de suppression de comptes. Finalement, Whatsapp revient sur la dernière mesure et ne compte pas tailler davantage dans un troupeau qui a déjà largement été réduit suite à l'annonce. On a ainsi vu nombre d'utilisateurs quitter Whatsapp pour d'autres messageries comme Signal notamment.

Les comptes qui n'auront pas validé les nouvelles CGU au 15 mai prochain peuvent donc souffler : Whatsapp précise qu'aucune suppression n'est prévue, et que la limitation des services évoquée un temps n'aura pas lieu non plus.

Finalement, il n'y aura aucun intérêt à valider les CGU avant le 15 mai. Reste que les nouveautés de Whatsapp pourraient ne pas être accessibles aux utilisateurs récalcitrants à l'avenir.