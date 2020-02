Whatsapp bureau : une faille pour consulter tous les fichiers du PC des victimes

C'est la version bureau de l'application Whatsapp qui affichait cette fois une faille d'envergure. La messagerie, propriété de Facebook permettait ainsi aux pirates d'accéder aux fichiers stockés sur l'ordinateur des victimes.

Les experts de PerimeterX ont dévoilé l'affaire, alors même que Whatsapp a déjà corrigé le tir le mois dernier après avoir été contacté en amont.

La faille ne concernait pas tous les utilisateurs, puis qu'elle impliquait également d'avoir préalablement appairé un iPhone avec son compte Whatsapp. La faille se trouvait dans la Content Security Policy (CSP) qui permettait alors d'envoyer des messages et liens exploitant du Cross Site Scripting (XSS) dans le but d'injecter du code malveillant dans l'application. Il était possible de consulter les fichiers locaux de l'utilisateur, soit tous les fichiers présents sur son PC.

Il est donc recommandé aux utilisateurs de procéder à une mise à jour de leur application et de ne pas utiliser d'ancienne version de Whatsapp.