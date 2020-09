Comment bloquer une personne sur Whatsapp ? mardi 22 Septembre 2020 par | 0 commentaire(s) Lepar Carolina T.

L’application WhatsApp continue à monter en puissance et à devenir de plus en plus populaire, mais comment se protéger contre les personnes indésirables ? Il existe en effet un moyen de bloquer un contact indésirable.

Systèmes d'exploitation supportés :