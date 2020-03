Whatsapp : les appels ont doublé depuis la période de confinement

Les réseaux sociaux et applications de messagerie sont particulièrement surchargés ces derniers jours suite aux mesures de confinement prises par plusieurs pays pour limiter la propagation du Coronavirus.

Bloqués chez eux sans possibilité de se réunir, les utilisateurs se retrouvent ainsi virtuellement sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou se contactent via messagerie. C'est ainsi que Whtasapp a vu sa fréquentation multipliée par deux ces derniers jours. Mark Zuckerberg indique ainsi que les appels audio et vidéo sur Whatsapp ont tout simplement doublé.

Le patron de Facebook évoque des pics d'activité qui dépassent celui du Nouvel An, pourtant traditionnellement le plus important de l'année. Cet afflux représente ainsi un véritable défi pour Whatsapp et Facebook qui luttent contre l'effondrement des services face à la surcharge.

La capacité des serveurs de Whatsapp a été doublée, mais elle pourrait encore évoluer puisque tous les pays n'ont pas encore imposé de mesure de confinement.