Whatsapp inaccessible sur certains smartphones à compter du 1er novembre

À compter du 1er novembre prochain, le service de messagerie Whatsapp ne supporta plus certains smartphones, ce sont principalement des smartphones vieux de plus de 5 ans, une liste non exhaustive a été fournie par le service à titre indicatif.

Globalement, ce sont les terminaux qui sont équipés des versions antérieures à Android 4.1 et iOS 10 qui seront laissés sur la touche. Whatsapp considère ainsi que les terminaux équipés de ces OS ont été abandonnés par les éditeurs de systèmes et qu'il sont désormais trop vieux pour supporter les mises à jour à venir du service. Une situation renforcée par le fait qu'au fil de l'évolution des OS, les applications doivent exploiter différents kits de développement et d'outils qui ne sont pas accessibles aux anciens OS, ce qui implique le développement de différentes versions des applications pour assurer la compatibilité.

Dès lundi, les modèles concernés ne pourront ainsi plus procéder à la mise à jour de Whatsapp, mais rien n'est perdu puisqu'il sera toujours possible d'utiliser la version en cours du service. En revanche, certaines fonctionnalités pourraient ne plus fonctionner et Whatsapp prévient que , progressivement, l'application deviendra inutilisable.

Seule option pour continuer à utiliser Whatsapp : procéder à une mise à jour du smartphone si cela est possible (parfois via des ROM alternatives), soit changer de terminal pour adopter un modèle plus récent.

Voici la liste des terminaux concernés (à titre indicatif, la liste réelle est bien plus grande) :

Alcatel : One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

Apple : iPhone SE 2016, 6s et 6s Plus

Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo