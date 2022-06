WhatsApp : la migration des données d'Android vers l'iPhone

Après d'iOS vers Android, la migration des données WhatsApp peut se faire dans le sens inverse grâce à Meta et Apple.

" Nous ajoutons à WhatsApp la possibilité de passer d'un smartphone à l'autre en toute sécurité et de transférer votre historique de discussion, vos photos, vos vidéos et vos messages vocaux entre Android et iPhone tout en maintenant le chiffrement de bout en bout. "

Cette annonce de Mark Zuckerberg concrétise donc la possibilité de migrer facilement des données WhatsApp d'un smartphone Android vers un iPhone, après l'opération inverse introduite l'année dernière.

Le patron et fondateur de Meta (WhatsApp est dans le giron de Meta) ajoute que cette fonctionnalité était très demandée. Comme pressenti, elle nécessite l'application Move to iOS (ou Migrer vers iOS) proposée par Apple afin de faciliter le passage d'un appareil Android à un iPhone.

Les prérequis pour migrer les données WhatsApp

Pas question de câble USB-C vers Lightning cette fois-ci. Les deux appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi ou avec le partage de connexion pour connecter le smartphone Android (Android 5 ou plus) au réseau de l'iPhone (iOS 15.5 ou plus). Il n'y a pas de transfert des données vers le cloud pour la migration.

Avec l'application Move to iOS installée sur le smartphone Android et un iPhone neuf (ou restauré avec les paramètres d'usine), un code s'affichera sur l'iPhone pour poursuivre la procédure et à saisir sur l'appareil Android. Il faudra ensuite sélectionner WhatsApp sur l'écran pour le transfert des données.

La version 2.22.7.74 ou plus de l'application WhatsApp doit être installée sur Android et la version 2.22.10.70 ou plus devra être installée sur l'iPhone. Bien évidemment, il faudra le même numéro de téléphone pour une identification. À l'issue de la migration, le smartphone Android contiendra toujours les données.