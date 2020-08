Whatsapp : de nouvelles options pour mieux gérer l'espace de stockage

Selon le site WaBetaInfo, Whatsapp prépare une nouvelle interface et quelques options pensées pour mieux gérer l'impact de l'appli sur le smartphone des utilisateurs, notamment au niveau de l'espace de stockage.

Il faut dire qu'au fil du temps, Whatsapp peut rapidement devenir un problème pour les utilisateurs : l'application occupe de plus en plus d'espace sur le smartphone, jusqu'à plusieurs Go pour les utilisateurs les plus assidus. Une nouvelle interface est donc en préparation pour permettre de mieux gérer ses fichiers.

Whatsapp proposera ainsi un graphique permettant de vérifier l'espace utilisé par Whatsapp elle-même et les fichiers associés. Il sera possible de mettre en évidence les fichiers les plus volumineux, et de les supprimer au besoin. Le tout proposera des aperçus pour faciliter le tri et la sélection. Une section sera dédiée aux sessions de chats et il sera possible d'en supprimer les messages, les photos, la vidéo ou les échanges audio contenus dans les échanges.

Le tout devrait permettre ainsi de récupérer plusieurs Go assez simplement, et évitera d'avoir à supprimer l'intégralité des données.