Whatsapp : une option de transcription des messages vocaux

Le site WABetaInfo a récemment évoqué le fait que Whatsapp pourrait s'agrémenter d'une nouvelle fonctionnalité pensée pour les utilisateurs qui ne sont pas vraiment fans de la réception de messages vocaux.

La messagerie propose ainsi d'échanger avec ses interlocuteurs par texte, mais aussi via des messages vocaux ou vidéo. Pour certains, les messages vocaux sont plus simples que de taper sur son clavier et peuvent être envoyés plus facilement, mais pour l'interlocuteur, il n'est pas toujours évident d'écouter ces messages, surtout lorsqu'ils sont reçus dans les transports en communs, ou autour d'autres personnes. Ils nécessitent ainsi soit d'avoir un casque ou écouteurs, soit de les lire en prenant le risque de les faire écouter à son entourage immédiat...

La version iOS de la prochaine version de Whatsapp proposerait ainsi un module de transcription des messages vocaux. Il suffirait d'activer l'option pour qu'un module de reconnaissance vocale transforme le message en texte.

Pour rassurer les utilisateurs quant à la confidentialité des messages, c'est l'appareil de l'utilisateur qui se chargera de la transcription et non les serveurs de Whatsapp ou Facebook.