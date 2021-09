WhatsApp expérimente un annuaire type pages jaunes

Dans le cadre d'un test qui concerne actuellement uniquement le Brésil et la ville de Sao Paulo, le service de messagerie WhatsApp de Facebook a confirmé l'existence d'une nouvelle fonctionnalité permettant de rechercher des entreprises directement dans l'application.

Pour plusieurs millions de commerces et autres magasins à proximité, cette fonctionnalité est déjà largement comparée à un annuaire de type pages jaunes au sein de la populaire application.

Responsable de WhatsApp, Will Cathcart supervise le développement et la stratégie de tous les produits en rapport, que ce soit pour le grand public, les professionnels et pour les paiements. Il précise que la localisation et les entreprises consultées par les utilisateurs ne sont pas enregistrées.

Retour des craintes pour le partage des données

WhatsApp marche sur des œufs en se souvenant du psychodrame qu'avait provoqué en début d'année le forcing pour de nouvelles conditions d'utilisation afin d'autoriser plus de latitude dans le partage des données avec Facebook.

Dans l'optique de nouveaux moyens de monétisation, WhatsApp avait justifié - sans être très clair à ce sujet - davantage de possibilités pour les entreprises en matière de mise en relation avec les utilisateurs via un service client.

Selon Will Cathcart et en fonction des retours des utilisateurs brésiliens au cours des prochains mois, il est envisagé d'étendre le service de pages jaunes sur WhatsApp à d'autres villes et d'autres types d'entreprises.