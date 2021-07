WhatsApp : vers un contrôle de la qualité des images et vidéos pour l'upload

Automatique, meilleure qualité ou économiseur de données. Aussi bien pour la qualité des images que des vidéos, ce sont des options ave l'upload en cours de développement qui ont été repérées avec la bêta de l'application WhatsApp pour Android.

C'est presque du grand classique en la matière avec l'option Auto qui est celle recommandée. Elle fait écho à un ajustement automatique comme c'est le cas actuellement avec l'algorithme de compression le mieux adapté qui est laissé à la discrétion de WhatsApp.

Pour la meilleure qualité, ce sera donc la meilleure qualité possible et par opposition à la dernière option où la dégradation de la qualité risque d'être la plus prononcée dans un souci d'économie des données mobiles.

À défaut de telles options et afin d'éviter la mainmise de WhatsApp pour la gestion de la compression, une astuce consiste à modifier l'extension d'un fichier pour l'envoyer en tant que document au lieu d'une image ou vidéo.

WABetaInfo (capture ci-dessus) évoque la présence des trois options pour le contrôle de la qualité des images et vidéos avec l'application en bêta pour Android, mais ne fait pas mention de l'application pour iOS. Il faudra quoi qu'il en soit attendre une finalisation.