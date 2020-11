Whatsapp revendique 100 milliards de messages échangés par jour

Whatsapp vient d'atteindre un nouveau record et annonce désormais que son service permet d'échanger plus de 100 milliards de messages par jour.

La messagerie Whatsapp vient d'atteindre un nouveau record de fréquentation et d'utilisation et revendique ainsi plus de 100 milliards de messages échangés chaque jour.

Le service racheté par Facebook est une des messageries les plus populaires à travers le monde, mais c'est en Inde qu'elle rassemble le plus d'utilisateurs. Rappelons qu'avant son rachat en 2014 Whatsapp ne comptait que 500 millions d'utilisateurs réguliers, un chiffre porté à plus de 2 milliards désormais.

Whatsapp est devenue plus importante pour Facebook que son autre messagerie : Messenger qui ne rassemble "que" 1,5 milliard d'utilisateurs. Les événements de confinement liés à la crise sanitaire du Coronavirus ont dopé l'engouement des utilisateurs pour les services de messagerie et Whatsapp pourrait à nouveau faire le plein suite au reconfinement imposé en France.

Le succès de la messagerie s'explique également par l'arrivée régulière de nouvelles fonctionnalités, originales ou tirées d'autres réseaux sociaux. C'est notamment le cas de WhatsApp Pay lancé cet été au Brésil, un service de paiement qui pourrait s'inviter prochainement dans d'autres pays.