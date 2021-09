RGPD : WhatsApp écope d'une amende de 225 millions d'euros

La Data Protection Commission (DPC) inflige une grosse amende de 225 millions d'euros à WhatsApp. Il est reproché au service de messagerie dans le giron de Facebook de ne pas avoir respecté des exigences en matière de transparence au regard du règlement général sur la protection des données en vigueur en Europe (RGPD).

L'enquête de l'autorité irlandaise de protection des données avait débuté en décembre 2018. Elle a porté sur le devoir de transparence concernant l'information fournie aux utilisateurs, notamment avec le traitement des données entre WhatsApp et d'autres sociétés de Facebook.

En plus de l'amende administrative, la DPC indique avoir ordonné à WhatsApp de se mettre en conformité avec les règles européennes en appliquant une série de mesures spécifiques.

Totalement disproportionné selon WhatsApp

" Nous sommes en désaccord avec la décision d'aujourd'hui concernant la transparence que nous avons fournie aux personnes en 2018 et les sanctions sont tout à fait disproportionnées ", a déclaré un porte-parole de WhatsApp qui entend faire appel.

" WhatsApp s'engage à fournir un service sécurisé et privé. Nous avons travaillé pour nous assurer que l'information que nous fournissons est transparente et complète, et nous continuerons de le faire. "

Initialement, la DPC tablait sur une amende de 30 à 50 millions d'euros pour WhatsApp. Le montant a été revu à la hausse suite à l'adoption d'une décision contraignante par le Comité Européen de la Protection des Données.