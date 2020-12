WhatsApp : une personnalisation du fond d'écran par discussion

Dans le cadre du déploiement d'une mise à jour, l'application de messagerie WhatsApp bénéficie d'améliorations avec les fonds d'écran et pour la recherche de stickers.

La principale nouveauté mise en avant est la possibilité de définir des fonds d'écran personnalisés pour chaque discussion, ainsi que des fonds d'écran différents pour le très prisé mode sombre avec une modification lors d'une transition.



" Rendez vos discussions personnelles et reconnaissables en utilisant un fond d'écran personnalisé pour vos discussions les plus importantes et personnes préférées, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'envoyer le mauvais message dans la mauvaise discussion ", déclare le service dans le giron de Facebook (TechCrunch).

WhatsApp va en outre proposer un choix dans une galerie de fonds d'écran actualisée, parmi diverses couleurs afin de " changer les Doodles de fond par défaut. "

Pour la recherche des stickers, elle pourra se faire avec des mots clés ou des emojis, en plus de pouvoir parcourir les catégories populaires de stickers. Cette amélioration de la recherche est dépendante des tags par les créateurs de stickers.