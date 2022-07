Windows Insider : Microsoft divise en deux le canal Beta

Pour Windows 11 Insider Preview, Microsoft décide de diffuser via le canal Beta non pas une mais deux préversions de Windows 11. Certains testeurs auront ainsi droit à une build 2261 (et des mises à jour 22621.xxx ), quand d'autres auront accès à une build 2262 (mises à jour 22622.xxx).

La principale différence est que la build 2261 aura des nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut. Pour la build 2262, ces nouveautés dormantes seront déployées ou activées via un enablement package. Cela fait écho à la situation actuelle pour Windows 10.

" Cette approche nous aidera à valider notre capacité à publier des mises à jour avec des fonctionnalités désactivées par défaut. Elle nous permettra également d'avoir un meilleur aperçu de l'impact de l'activation des nouvelles fonctionnalités ", justifie Microsoft.

Groupe A ou groupe B

" L'objectif est d'utiliser des données de comparaison pour garantir la meilleure expérience possible lorsque nous testons de nouvelles fonctionnalités avec les Windows Insiders dans le canal Beta. " En somme, il y aura deux groupes de testeurs au sein du même canal.

Cette façon de faire n'est pas tout à fait nouvelle pour Microsoft qui souligne que pour autant, les fonctionnalités testées ne seront disponibles pour le commun des utilisateurs qu'une fois prêtes, voire… n'aboutiront jamais.

Pour les Insiders dans le canal Beta n'ayant pas eu droit à la build avec les nouveautés activées par défaut, ils pourront tout de même rechercher des mises à jour et choisir d'installer la mise à jour pour laquelle les fonctionnalités sont déployées.