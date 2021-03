La Wii U reçoit une mise à jour inattendue

La Wii U résonne encore comme le plus grand échec de Nintendo, une tache sur un chemin pavé de succès retentissants...

La Wii U n'a pas trouvé son public pour de nombreuses raisons : un nom trop proche de la Wii, une orientation incomprise de la part des joueurs, un prix jugé trop élevé et finalement très peu de changements avec la précédente machine qui s'était vendue à des millions d'exemplaires.

Très rapidement, la Wii U a été considérée comme un échec ... Nintendo l'a abandonnée officieusement au bout de 3 ans, et officiellement dès la sortie de la Switch en 2017. Cela fait donc 4 ans que Nintendo ne produit et ne supportait plus la Wii U, et pourtant, cette dernière vient tout juste de recevoir un nouveau firmware.

Comme par magie et alors que personne ne s'y attendait, la Wii U vient de voir son firmware passer à la version 5.5.5 sur tout le globe. Le patch Note évoque simplement des correctifs de stabilité système. Cette mise à jour étrange ne trouve pas de véritable explication...

Si certains s'inquiétaient de voir une mise à jour arriver pour verrouiller le piratage de la machine, il n'en serait rien d'après plusieurs spécialistes. Cela faisait 20 mois que la console n'avait profité d'aucune mise à jour quelconque. Rappelons que la console ne s'est écoulée en tout et pour tout qu'à 13 millions d'exemplaires.