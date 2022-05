La Wikimedia Foundation n'accepte plus les dons en cryptomonnaies

Il sera plus possible de faire des dons en cryptomonnaies pour Wikipédia. Une décision de la Wikimedia Foundation en phase avec un vote de sa communauté.

Notamment en charge du fonctionnement de l'encyclopédie libre Wikipédia, la Wikimedia Foundation a décidé de ne plus accepter les dons en cryptomonnaies. Une décision qui fait suite à des commentaires de la communauté et un vote d'un peu moins de 400 utilisateurs.

En début d'année, cette question de l'arrêt des dons en cryptomonnaies avait été soumise au regard de considérations comme l'impact énergétique du minage pour certaines d'entre elles et sur l'environnement, la volatilité des cryptomonnaies avec son corollaire d'investissements risqués ou encore le risque d'arnaques.

Il a toutefois été mis en balance l'existence de cryptomonnaies moins énergivores avec une méthode de Proof of Stake (preuve d'enjeu) au lieu de Proof of Work (preuve de travail) pour la validation des blocs d'une blockchain, un moyen plus sûr de faire des dons dans des pays oppressifs. En soulignant par ailleurs que les monnaies usuelles posent aussi des problèmes de durabilité environnementale.

Rien de complètement définitif

En excluant les nouveaux comptes et les utilisateurs non enregistrés, la proposition pour arrêter d'accepter les dons en cryptomonnaies a recueilli un peu plus de 71 % des suffrages exprimés. " Nous allons fermer notre compte Bitpay, ce qui supprimera notre capacité à accepter directement les cryptomonnaies comme moyen de faire des dons ", a écrit Lisa Seitz-Gruwell.

Chief Advancement Officer pour la Wikimedia Foundation, elle ajoute que l'évolution de la question autour des dons avec des cryptomonnaies continuera d'être surveillée. " Nous resterons flexibles et réactifs aux besoins des bénévoles et des donateurs. "

La Wikimedia Foundation avait commencé à accepter les dons en Bitcoin, Bitcoin Cash et Ether en 2014. En 2021, elle avait reçu pour l'équivalent d'un peu plus de 130 000 $ de dons en cryptomonnaies, soit seulement 0,08 % du total des contributions reçues.