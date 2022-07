Google est un client payant de Wikimedia Enterprise

L'année dernière, Wikimedia Foundation a lancé Wikimedia Enterprise. Ce service optionnel permet à des entreprises et organisations de réutiliser facilement le contenu de Wikipédia et des autres projets Wikimedia.

Rappelons que Wikimedia Foundation est une organisation à but non lucratif qui héberge et supervise le développement de l'encyclopédie libre Wikipédia, ainsi que des projets comme Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikiquote, Wikivoyage, Wikiversity ou encore Wikinews.

Via des API, Wikimedia Enterprise promet l'accès aux données agrégées à partir de plusieurs projets Wikimedia, avec du support personnalisé, divers engagements sur la disponibilité et un temps de réponse garanti.

Un service commercial avec Google comme client

Google et la fondation Internet Archive sont devenus les premiers clients de Wikimedia Enterprise. Google est un client payant, mais pas Internet Archive qui bénéficie gratuitement d'un accès complet à l'ensemble des fonctionnalités dans le cadre de sa mission d'archivage du Web.

Le montant du contrat entre Google et Wikimedia Enterprise n'a pas été divulgué, sachant que le prix varie en fonction du volume d'utilisation avec les requêtes. Wikipédia est l'une des sources fréquemment utilisées par Google pour des informations sur des recherches (les fiches info), mais sert également à YouTube pour des informations contextuelles sur des vidéos. Notamment pour lutter contre la désinformation.

Par le passé, Google n'a pas toujours été très regardant pour souligner des informations issues de Wikipédia, tout en contribuant largement à son financement via des dons.