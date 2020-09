Wikipédia : un relooking pour la première fois en dix ans

De manière progressive avec en perspective son 20e anniversaire en 2021, l'encyclopédie libre et collaborative Wikipédia va bénéficier de plusieurs changements et nouvelles fonctionnalités. Selon la Wikimedia Foundation, il s'agira sur ordinateur d'un nouveau look pour la première fois en dix ans.

Parmi les changements annoncés, un logo dit reconfiguré, une barre latérale réductible pour le menu à retrouver à gauche de chaque page, une table des matières à déployer toujours accessible en haut à droite avec le défilement d'une page.

Diverses modifications sont prévues afin d'améliorer la lecture des contenus et en évitant des distractions pour se concentrer sur l'essentiel, de même que pour la recherche avec la présentation des résultats dans le champ dédié.



À signaler par ailleurs concernant la recherche que la barre de recherche de wikipedia.fr s'appuie désormais sur l'API MediaWiki pour l'accès aux contenus des projets de Wikimédia. Un filtre permet de choisir parmi une vingtaine de langues (le français et d'autres langues en France).

Les améliorations en gestation sont plus amplement présentées dans un billet sur MediaWiki, ainsi qu'avec une FAQ. " Il y aura des bugs, des ajustements et des itérations. Nous invitons toute personne curieuse de nos changements à les essayer et nous faire part de commentaires. "

Pour Wikipédia, la Wikimedia Foundation souligne 53 millions d'articles dans 300 langues.