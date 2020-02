Wiko View 4 / View 4 Lite : les smartphones avec trois jours d'autonomie

C'est en principe au premier jour du salon MWC de Barcelone que le fabricant Wiko présente ses nouveautés mais l'événement ayant été annulé, sa nouvelle série de smartphones est directement dévoilée.

La gamme Wiko View 4 se compose des modèles Wiko View 4 et Wiko View 4 Lite et mise cette année sur une solide autonomie grâce à des batteries de grande capacité.

Le Wiko View 4 intègre un affichage 6,52 pouces HD+ avec une encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 8 megapixels et tourne avec un processeur MediaTek A25 octocore 1,8 GHz, associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte microSD (jusqu'à 256 Go).

Le smartphone propose un triple capteur photo arrière 13 + 5 (grand angle) + 2 (capture des informations de profondeur) megapixels avec réglages automatisés par intelligence artificielle.

Cette configuration assez légère est associée à une batterie de 5000 mAh, ce qui permet à Wiko de revendiquer pas moins de 3 jours d'autonomie, certifiée en laboratoire par Smartviser.

Sous Android 10 et proposé en trois coloris, le Wiko View 4 sera disponible dès le mois de mars 2020 au petit prix de 169 € chez les principaux revendeurs français mais aussi sur le site officiel de Wiko.

Son cousin le Wiko View 4 Lite est très proche avec le même écran, le même triple capteur photo (mais un capteur à selfie de 5 megapixels) et le même processeur A25 mais avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, toujours extensible, et avec une batterie ramenée à 4000 mAh.

Le Wiko View Lite sera disponible à partir du mois d'avril 2020 à un tarif de 129 €.