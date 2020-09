View5 et Wiew5 Plus : Wiko certifie 3,5 jours d'autonomie en une seule charge

Après la série Wiko View4 en début d'année, l'heure est déjà à la série Wiko Wiew5 comprenant les modèles View5 et View5 Plus. Pour ses nouveaux smartphones, la marque Wiko fait de la surenchère en matière d'autonomie en annonçant 3,5 jours d'utilisation en une seule charge et non plus 3 jours.

Les appareils embarquent une batterie de 5000 mAh et Wiko met en avant une autonomie certifiée par le laboratoire indépendant SmartViser. Une fonctionnalité Battery Master permet d'optimiser le comportement des applications tierces pour augmenter l'autonomie. Wiko ne pipe par contre pas mot concernant une charge rapide.

Les deux smartphones affichent sur un écran HD+ (720 x 1600 pixels) de 6,55 pouces à technologie IPS. Un poinçon sur le coin supérieur gauche loge un capteur photo de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels, grand angle 120° de 8 mégapixels, macro de 5 mégapixels et capteur pour les portraits de 2 mégapixels.

Le View5 est équipé d'un SoC octocore Helio A25 de MediaTek associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que c'est un SoC Helio P35 pour le Wiew5 Plus avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

À noter la présence d'un bouton Google Assistant pour ces appareils d'entrée de gamme sous Android 10. Le Wiko View5 et le Wiko View5 Plus sont disponibles aux prix de 179,99 € et 199,99€.