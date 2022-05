Marshall lance une enceinte Bluetooth ultra-compacte

La marque Marshall lève le voile sur une enceinte portable Bluetooth Willen dans un format ultra-compact et avec des nouveautés qui se retrouvent pour une deuxième version de l'enceinte Emberton.

Marshall introduit une enceinte Bluetooth (5.1) dénommée Willen. Avec des dimensions de 101,6 x 100,5 x 40,4 mm et un poids de 310 g, elle est présentée comme l'enceinte la plus portable jamais conçue par la marque.

L'enceinte ultra-compacte est équipée d'un seul haut-parleur à large bande de 2 pouces et 10 W, associé à deux radiateurs passifs. Via un mode Stack, plusieurs enceintes peuvent être associées entre elles afin de profiter d'une puissance sonore accrue. Un microphone est intégré pour des appels en mains-libres à l'aide d'un bouton de contrôle et du smartphone.

Composée à 60 % de plastique recyclé et avec sangle de fixation, l'enceinte affiche une certification IP67. C'est donc synonyme d'une étanchéité à la poussière et d'une protection contre l'immersion pendant 30 min jusqu'à 1 m de profondeur.

L'enceinte est promise avec une autonomie de plus de 15 heures et une charge complète en 3 heures (USB-C). Selon Marshall, une charge de 20 minutes permet de retrouver 3 heures de musique. L'enceinte portable Willen est affichée à 99 €.

Deuxième itération pour l'enceinte Emberton

Marshall dévoile également une deuxième version de son enceinte portable Bluetooth Emberton. Avec compatibilité Bluetooth 5.1, elle reprend le même design que celui de la première génération dans des dimensions de 68 x 160 x 76 mm et un poids de 700 g.

Avec deux haut-parleurs de 2 pouces (2 x 10 W) et deux radiateurs passifs pour un son stéréo multidirectionnel, l'enceinte Emberton II profite d'une autonomie améliorée de 50 % par rapport à la version précédente, soit plus de 30 heures sur une seule charge. Une fonction de charge rapide permet de récupérer 4 heures d'autonomie en 3 heures de charge.

Composée à 50 % de plastique recyclé, l'enceinte est également IP67 et profite aussi du mode Stack. L'enceinte Emberton II sera proposée au prix de 169 €.