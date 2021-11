Winamp annonce son grand retour

Si Winamp ne vous dit rien, c'est sans doute que vous n'avez pas connu la révolution qu'a été la bascule de la musique de l'analogique au numérique et plus précisément celle du format MP3 qui a permis de compresser les fichiers audio pour permettre de les embarquer plus facilement sur des lecteurs à la capacité de stockage limitée.

Winamp a ainsi participé à cette révolution du MP3 et des formats audio numériques en s'imposant comme le lecteur multimédia le plus populaire de l'époque. Sorti en 1997 et proposé gratuitement, Winamp était l'un des lecteurs les plus avancés du marché car il intégrait tout le nécessaire pour lire la plupart des fichiers audio et vidéo du moment, tout en proposant la gestion de bibliothèques, la conception de modules, une interface paramétrable et customisable et des add-ons en pagaille.

Fort d'une grande communauté d'utilisateurs et de développeurs, Winamp était une base qui évoluait rapidement, jusqu'en octobre 2018 avec le déploiement de la version 5.8 qui reste la dernière à date.

Depuis, d'autres formats audio ont pris de l'ampleur au point de rendre Winamp obsolète. On pense ainsi à Spotify, Apple Music et autres plateformes audio qui ne nécessitent plus de stocker directement les fichiers chez soi.

La sortie de Winamp 6 avait été évoquée un temps, sans jamais arriver. Mais cette fois, le site de Winamp s'est offert un lifting et annonce "Quelque chose d'énorme se prépare. Nous préparons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement une mise à jour, mais une refonte totale. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Il vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos podcasts et stations de radio préférées."

Un formulaire permet de s'inscrire pour participer à la bêta du logiciel, sans toutefois indiquer quand cela se produira.

Pour l'instant le nouveau Winamp reste énigmatique et on se demande ce que l'on peut attendre d'un lecteur multimédia aujourd'hui face à des usages qui ont bien évolué depuis l'âge d'or du logiciel, au point de mettre l'iPod, le plus populaire des lecteurs MP3 à la retraite.