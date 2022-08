Winamp est (encore) de retour !

L'essai n'avait pas été transformé il y a de cela 4 ans avec une tentative de retour complètement ratée, mais cela n'empêche pas le mythique Winamp de tenter à nouveau sa chance.

Le lecteur multimédia, très populaire à la fin des années 1990 s'imposait comme la référence des lecteurs de MP3. Particulièrement léger, le lecteur proposait une interface entièrement personnalisable et différents modules avancés, il prenait en charge les listes de lecture, les radios en ligne et une bonne partie des fichiers audio du marché...

Malheureusement, le MP3 a évolué et cédé du terrain à d'autres formats, et l'arrivée du smartphone et des services comme Spotify, Apple Music et autres ont mis à mal le logiciel qui est tombé aux oubliettes.

Après différents rachats, Winamp tente un retour avec une première mise à jour de la version 5.9 RC1. La build 9999 n'est pas franchement ce que l'on attendait du logiciel qui promettait un retour en fanfare avec une version 6.0. Neuf mois après une grande annonce, le déploiement de la mise à jour a l'effet d'un pétard mouillé, mais les développeurs s'en défendent.

Ils expliquent ainsi que cette version 5.9 n'aura pas l'air de paraitre majeure pour les utilisateurs, mais elle représente malgré tout 4 années de travail et signe les bases d'une version 6 qui devrait être bien plus révolutionnaire sur tous les plans. Le gros du travail aura été de basculer le code de Visual Studio 2009 à Visual Studio 2019 sans trop s'attarder sur les visuels dans un premier temps.

Si vous souhaitez accéder au logiciel, il faut se rendre sur le forum dédié par ici, notez toutefois qu'il ne s'agit pas d'une version "stable" et qu'elle peut contenir quelques bugs.