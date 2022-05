Windows 10 et 11 : les mises à jour galère continuent

Microsoft continue de déployer des correctifs sur Windows 10 et 11 avec différents revers...

Microsoft est actuellement dans une situation délicate : les mises à jour à destination de son OS Windows (10 et 11) s'enchainent et apportent plus de problèmes qu'elles n'en corrigent.

La marque conseillait ainsi récemment de désinstaller la dernière mise à jour KB5012643 après la découverte d'un problème de corruption de Framework.NET entrainant le crash de plusieurs applications.

Microsoft a finalement corrigé ce problème au fil d'un patch diffusé le 10 mai (KB5013943) mais le patch apporte également d'autres problèmes...

Microsoft indique ainsi qu'après avoir réalisé la mise à jour, il est possible de constater des erreurs d'authentification sur le serveur ou le client de certains services comme Network Policy Server, Routing and Remote Access Service, Radius, Extensible Authentication Protocol ou encore Protected Extensible Authentication Protocol. Il s'agit d'un problème lié à la façon dont le mappage des certificats aux comptes de machine est géré par le contrôleur de domaine.

Pour l'instant, aucun correctif n'est disponible et les utilisateurs sont invités à corriger le tir eux-mêmes en procédant à un mappage manuel des certificats dans Active Directory. Microsoft a mis en place une page qui vise à accompagner les utilisateurs dans la procédure.