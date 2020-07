Windows 10 version 2004 : levée du blocage sur Surface de Microsoft

Des appareils comme Surface Pro 7 et Surface Laptop 3 de Microsoft retrouvent la possibilité d'installer la mise à jour de mai 2020 de Windows 10.

Pour le déploiement actuellement progressif de la version 2004 de Windows 10 (mise à jour de mai 2020) sur les appareils, certains problèmes font obstacle. Ils légitiment parfois un blocage de la part de Microsoft.

Cela a été le cas sur des appareils always on, always connected pour lequels Microsoft avait interrompu le déploiement. Ce problème avait fait particulièrement parler de lui en étant en quelque sorte symbolique. Il touchait en effet les appareils Surface de… Microsoft.

Des erreurs d'arrêt ou de fermeture inopinés avaient été notamment signalées par d'infortunés utilisateurs de Windows 10 sur Surface Pro 7 et Surface Laptop 3 qui avaient installé la fameuse mise à jour de fonctionnalité.

Il n'est désormais plus question d'un tel problème qui a été corrigé dans le cadre d'une mise à jour KB4557957 (qui renvoie au Patch Tuesday de juin). Microsoft a donc décidé de lever son blocage le 29 juin avec effet sous 48 heures. Pour les utilisateurs concernés, la mise à jour 2004 de Windows 10 doit ainsi être à nouveau proposée depuis peu.

Il est possible de prendre connaissance des autres problèmes connus avec Windows 10 version 2004 et de son statut de déploiement en se rendant sur cette page. Cela donne un panorama des problèmes résolus ou encore en cours d'enquête.