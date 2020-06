Windows 10 (2004) sucre l'option pour différer les grosses mises à jour

Ce n'était pas un bug. Avec la version 2004 de Windows 10, les pros ne disposent plus de l'option dans les options avancées de Windows Update pour différer de 365 jours les mises à jour de fonctionnalité.

Petite surprise avec la version 2004 (mise à jour de mai 2020) de Windows 10 actuellement en cours de déploiement. Les utilisateurs des éditions Pro, Education et Enterprise perdent dans les paramètres l'option permettant de différer les prochaines mises à jour de fonctionnalité.

Si certains utilisateurs concernés ont pu croire à un bug parmi d'autres ayant affecté cette version 2004, ce n'est en fait pas le cas. La disparition est intentionnelle.

Avant la version 2004 de Windows 10, il était possible de différer manuellement les mises à jour de fonctionnalité pendant 365 jours. De quoi alors se cantonner à une grosse mise à jour annuelle du système d'exploitation.

L'option idoine dans les options avancées de Windows Update n'est plus proposée. Microsoft justifie une source de confusion avec le fait que les mises à jour de fonctionnalité ne sont installées de force que lorsqu'une fin de support est proche.

" Par conséquent, de nombreux appareils ne sont mis à jour qu'une fois par an ", écrit Microsoft qui considère donc l'option inutile. Pour autant, il demeure possible de différer des mises à jour de fonctionnalité via les stratégies de groupe.

À noter également que comme pour l'édition Famille de Windows 10, les options avancées de Windows Update permettent encore d'interrompre temporairement l'installation des mises à jour pendant jusqu'à 35 jours.