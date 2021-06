Windows 10 20H1 : Microsoft a débuté de la mise à jour automatique

Pour le commun des utilisateurs, Microsoft a donné le coup d'envoi du déploiement de la version 21H1 de Windows 10 le mois dernier. Il se fait de manière progressive via Windows Update, avec d'abord une disponibilité sur des machines exécutant la version 20H2 ou 2004.

Le cas échéant, l'utilisateur sollicite manuellement une recherche dans Windows Update afin de faire apparaître la version 21H1 pour un téléchargement et une installation.

Les choses ont quelque peu évolué depuis le début du mois de juin. " Nous avons commencé la première phase de notre déploiement pour l'entraînement du machine learning, en ciblant les appareils sous Windows 10 version 2004 pour une mise à jour automatique vers la version 21H1. "

Pour cet entraînement des algorithmes de machine learning, et au final la détection plus rapide d'éventuels problèmes par Microsoft et l'amélioration de la distribution des mises à jour, il y aura donc une mise à jour automatique depuis la version 2004 vers la version 21H1 pour certains appareils.

Dans l'absolu, la gêne ne sera pas bien grande pour cette première phase avec la mise à jour 21H1 qui s'applique rapidement depuis la version 20H2 ou 2004.