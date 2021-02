Windows 10 21H1 sera bien une mise à jour mineure

C'est une petite musique que l'on entend de plus en plus. La prochaine mise à jour de Windows 10 pour le premier semestre de cette année sera mineure. Cela laisse supposer un renversement du calendrier observé les dernières fois, avec une mise à jour majeure au printemps et une mise à jour mineure à l'automne. Ce serait l'inverse pour 2021.

Dans un billet de blog publié sur Microsoft Tech Community et pour le Windows Hardware Compatibility Program, il est explicitement - et en somme officiellement - fait référence à une version 21H1 de Windows 10 (21 pour 2021 et H1 pour le premier semestre ; first half ou première moitié).

Vis-à-vis de la version 2004 de Windows 10 de mai 2020 (et sachant que la version actuelle est 20H2 avec une sortie en octobre), il n'y aura pas de modification pour la configuration minimale recommandée et pas de nécessité de nouvelles signatures pour les pilotes (drivers).

En attendant la finalisation de 21H1

Globalement, ce sera le statu quo pour les exigences et règles par rapport à la version de Windows 10 d'il y a près d'un an, et comme cela avait été le cas pour la mise à jour mineure 20H2. Un même codebase qui impliquerait en outre une mise à jour à la manière d'une mise à jour cumulative mensuelle standard (comme pour la version 20H2).

Microsoft prépare du reste le terrain à l'arrivée de la mise à jour 21H1 de Windows 10 en déployant une mise à jour qualité KB4023057. Elle comprend des améliorations de fiabilité des composants du service Windows Update.

" Cette mise à jour comprend des fichiers et ressources qui traitent des problèmes affectant les processus de mise à jour dans Windows 10 qui peuvent empêcher l'installation des mises à jour Windows importantes ", peut-on lire. Des mesures peuvent être prises (compression de fichiers par exemple) pour libérer de l'espace disque dans l'optique de l'installation des mises à jour de Windows.