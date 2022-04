Windows 10 : la version 21H2 disponible pour tous

Dans l'ombre de Windows 11, la version 21H2 de Windows 10 a été introduite en novembre. Comme les versions 21H1 et 20H2, elle a été maigre en nouveautés et avec une installation à la manière d'une mise à jour mensuelle cumulative depuis Windows 10 en version 2004 ou plus.

Pour cette version 21H2 de Windows 10, Microsoft a récemment annoncé un déploiement à grande échelle qui signifie une disponibilité pour tous les utilisateurs concernés pouvant l'obtenir via Windows Update.

Cette dernière version en date de Windows 10 apporte des améliorations au niveau de l'authentification Windows Hello for Business avec le support de modèles de déploiement sans mot de passe simplifiés pour les entreprises, le support de l'accélération matérielle du GPU dans Windows Subsystem for Linux.

Elle ajoute le support de H2E (Hash-to-Element) pour le protocole WPA3 (Wi-Fi Protected Access) et la sécurisation des réseaux Wi-Fi. H2E est une méthode pour l'authentification SAE (Simultaneous Authentication Of Equals) lors de l'échange de la clé de chiffrement, afin de renforcer la protection face à des attaques par canal auxiliaire.

Une mise à jour de fonctionnalité par an

Rappelons que pour le commun des utilisateurs, Microsoft va poursuivre le support de Windows 10 jusqu'au 14 octobre 2025.

Avant cette date butoir, ce système d'exploitation aura droit à une mise à jour dite majeure par an, comme pour Windows 11. Même si les nouveautés pour Windows 10 ne devraient pas être légion...