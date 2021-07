Windows 10 21H2 : Microsoft confirme la sortie d'une mise à jour de fonctionnalité mineure

En dévoilant Windows 11, Microsoft a indiqué que pour les appareils non éligibles, le support de Windows 10 se poursuit jusqu'en octobre 2025. Un support certes, mais tout de même de quoi s'interroger sur l'évolution future de Windows 10.

Un premier élément de réponse est apporté avec la confirmation d'une prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 10. Il s'agit de la version 21H2 pour le deuxième semestre de cette année 2021. Toutefois, ce sera une mise à jour mineure.

Disponible en Release Preview, soit la dernière étape avant le début d'un déploiement à grande échelle, la version 21H2 de Windows 10 est annoncée avec des nouveautés en matière de productivité et sécurité.

Introducing the next feature update to Windows 10: 21H2 https://t.co/ymijqSdL4F — Windows Blogs (@windowsblog) July 15, 2021

Rien de sexy pour les particuliers

Microsoft met l'accent sur le support de H2E (Hash-to-Element) pour le protocole WPA3 (Wi-Fi Protected Access) et la sécurisation des réseaux Wi-Fi. H2E est une méthode pour l'authentification SAE (Simultaneous Authentication Of Equals) lors de l'échange de la clé de chiffrement, et pour renforcer la protection face à des attaques par canal auxiliaire.

Des améliorations concernent l'authentification Windows Hello for Business avec le support de modèles de déploiement sans mot de passe simplifiés pour les entreprises. Microsoft signale également le support de l'accélération matérielle du GPU dans Windows Subsystem for Linux pour une exploitation dans du calcul parallèle et du machine learning.

Autant dire que pour le commun des utilisateurs, Windows 10 21H2 sera une mise à jour presque anodine sans le rajeunissement visuel de Windows 11. Seule l'arrivée du nouveau Microsoft Store pourrait dynamiser un peu les choses.

L'installation se fera à la manière d'une mise à jour mensuelle depuis une version 2004 ou ultérieure de Windows 10. Elle sera donc rapide.