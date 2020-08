Windows 10 : on peut déjà activer le nouveau menu démarrer

Contre toute attente, il est déjà possible de profiter du nouveau menu démarrer de Windows 10 : non activé par défaut, il a toutefois déjà été intégré dans une mise à jour optionnelle.

Le nouveau menu démarrer de Windows 10 sera officiellement déployé prochainement dans une mise à jour majeure, mais on peut déjà en profiter depuis quelques jours.

Source de critiques depuis Windows 8 et ses tuiles colorées, animées et pas franchement pratiques... Le menu démarrer de Windows cherche à se refaire une réputation, et Microsoft a planché sur une nouvelle version moins colorée et plus en phase avec le thème original de son OS.

Une version offrant un design plus uniforme et clair a donc été développée et l'on peut la retrouver dans la mise à jour optionnelle KB4568831, mais encore faut-il l'activer...

Une fois la mise à jour installée, il suffit d'ouvrir le bloc-notes et de copier ce code :

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

Enregistrez le document sous le nom 20H2.reg puis lancez-le. Confirmez l'application des changements et Windows 10 basculera automatiquement vers le nouveau menu démarrer.